Архитекторы считают, что Гостиный двор может быть только памятником архитектуры 90-х

Об этом вице-президент Национального союза архитекторов Украины заявила на пресс-конференции в четверг, сообщает корреспондент УКРИНФОРМа.

«Нынешнее здание Гостиного двора на Контрактовой площади в Киеве не имеет статуса памятника архитектурного и культурного наследия, а является только памятником архитектуры 90-х годов ХХ века. Это утверждаем потому, что на месте фактически почти разрушенного здания Гостиного двора нельзя было ничего реставрировать. Фундаменты имели глубину 20-25 сантиметров, стены разваливались, кирпич - тоже. Поэтому встал вопрос построить на месте полуразрушенного Гостиного двора совсем новое сооружение с использованием материалов, изготовляемых в то время", - отметила Скорик.

Она добавила, что новопостроенное сооружение Гостиного двора стало шире на 5 метров и увеличилось на 22 метра в длину.

"Следовательно говорить о какой-то аутотентике нынешнего Гостиного двора нельзя. С научной точки зрения нынешнее сооружение Гостиного двора не аутентично. Однако, как иногда бывает, новопостроеный Гостиный двор был занесен в реестр памятников без учета международных норм", - объяснила архитектор.

Нынешний Гостиный двор в Киеве был заново построен по новому проекту в 1982-1990 гг. Кабинет Министров Украины 15 августа 2011 года принял постановление «Об исключении здания Гостиного двора из списка памятников архитектуры Украинской ССР, находящихся под охраной государства».