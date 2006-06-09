Блок Тимошенко считает, что Черновецкий не готов

Блок Юлии Тимошенко считает, что «голословные, эпатажные и, по сути, бессодержательные заявления мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО в адрес Блока Юлии Тимошенко и лидера киевской фракции БЮТ Михаила БРОДСКОГО, свидетельствуют о том, что мэр столицы не готов к конструктивному диалогу и сотрудничеству в коллегиальном органе местного самоуправления – Киевском городском совете.

Об этом сказано в сообщении блока, переданном УНИАН пресс-службой БЮТ.

“Обвинения и высказывания киевского мэра, которые прозвучали в адрес лидера фракции БЮТ, являются попыткой отвлечь внимание общины Киева от реальных проблем города, которыми, к сожалению, до сих пор никто не обеспокоен”, - заявляет БЮТ.

“БЮТ, как серьезная политическая сила, получившая наибольшую поддержку киевлян, не имеет никакого намерения вступать в полемику с господином ЧЕРНОВЕЦКИМ. Мы ожидаем не сомнительных острот и афоризмов от нового городского председателя, а конкретных и четких ответов на вопросы, поставленные ему фракцией БЮТ в Киевсовете. Не говоря уже о том, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ не имеет ни политического, ни морального права оценивать лидера нашей фракции”, - говорится в сообщении пресс-службы.

Именно поэтому, как отмечает пресс-служба, “депутаты фракции БЮТ требуют у Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО прекратить заниматься пустой риторикой и организовать нормальную работу Киевского городского совета”.

“Нам безразлично то, что касается настроений и рассуждений киевского мэра, но мы жестко требуем от него организации эффективной работы столичной власти в интересах киевлян. Вопросы, которые задал председатель фракции БЮТ в Киевсовете киевскому городскому председателю, остаются без ответа. Орган местного самоуправления из-за бездействия городского председателя Киева фактически не функционирует. Между тем в Киеве накапливаются проблемы во всех сферах его жизнедеятельности: жилищно-коммунальной, транспортной, здравоохранения и других”, - заявляет БЮТ.

Как сообщал УНИАН, лидер фракции БЮТ в Киевсовете М.БРОДСКИЙ 6 июня заявил, что «ежедневно депутатов фракций Киевсовета, которые не заявили о поддержке нового мэра, в первую очередь БЮТ, вызывают на переговоры с руководством города с тем, чтобы они изменили свою позицию и вышли из своих фракций». Согласно информации М.БРОДСКОГО, например, Николай ЛАМБУЦКИЙ рассказал ему, что его заставили написать заявление о выходе из БЮТ в обмен на то, что он останется в должности руководителя транспортного предприятия «Киевпастранс». Многим депутатам фракции также предлагались деньги за выход из БЮТ, утверждает М.БРОДСКИЙ.

8 июня Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что обвинения, высказанные лидером фракции БЮТ в Киевском городском совете М.БРОДСКИМ в его адрес, не заслуживают комментариев.

«Я не буду комментировать ни одно из его высказываний. Я не хочу упоминать фамилию человека, который на моих глазах потерял достоинство. Этого человека не существует как политика. На моих глазах он превратился из героя в механический аппарат, который разбрасывает… навоз. И это мягко сказано», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.