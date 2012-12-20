Путин: На вопрос о здоровье отвечаю – не дождетесь
11:18, 20 декабря 2012Политика
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Президент РФ Владимир Путин заявляет, что информацию о проблемах с его здоровьем распространяют оппоненты.
Путин прихрамывает. Фото Пресс-служба Кремля
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом В.Путин сказал на пресс-конференции в Москве.
«Это выгодно политическим оппонентам, которые стараются поставить под сомнение легитимность, дееспособность власти. На вопрос о здоровье могу ответить традиционно – не дождетесь», - подчеркнул В.Путин.
Вместе с тем, российский Президент слегка прихрамывал, когда проходил к столу, за которым он сидит во время пресс-конференции.
Как сообщал УНИАН, 1 ноября пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что у В.Путина проблемы со здоровьем, вызванные спортивной травмой.
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