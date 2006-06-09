ЦИК исключила из списка БЮТ 13 фамилий

Центральная избирательная комиссия исключила из избирательного списка блока политических партий „Блок Юлии Тимошенко” 13 кандидатов в народные депутаты Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЦИК, такое решение комиссия приняла сегодня на заседании, рассмотрев выдержку из протокола третьего этапа межпартийного съезда БЮТ об исключении из списка блока кандидатов в депутаты.

Как объяснили в пресс-службе ЦИК, такое решение было принято в соответствии нормами Закона, по которым избирательный блок, который выдвинул кандидатов в депутаты, включенных в его список, который принял участие в распределении депутатских мандатов, может принять решение об исключении кандидата в депутаты, который по итогам результатов выборов считается неизбранным, из своего избирательного списка в любое время после дня выборов до регистрации этого кандидата как народного депутата Украины в соответствии с частью первой этой статьи.

ЦИК отказала в удовлетворении заявления кандидата в народные депутаты Украины Владимира ШОВКОШИТНОГО, включенного в список БЮТ под №134, о переносе рассмотрения вопроса о его исключении из списка до окончания рассмотрения жалобы в суде.

Напомним, в конце мая межпартийный съезд БЮТ принял решение об исключении 13 кандидатов из блока. Основанием для исключения из списка стала их низкая активность во время выборов. В свою очередь, исключенные апеллируют к тому, что было нарушено их право быть избранными. Вячеслав БИЛОУС и Владимир ШОВКОШИТНЫЙ имели реальные шансы в ближайшем будущем попасть в состав парламента вместо коллег по БЮТ, которые могут стать членами Кабмина.

Печерский районный суд Киева признал законным решение межпартийного съезда БЮТ об исключении из избирательного списка кандидатов в депутаты.