ЦИК исключила из списка БЮТ 13 фамилий
Может ли парламентская фракция свободно тасовать свою "скамейку запасных"
Центральная избирательная комиссия исключила из избирательного списка блока политических партий „Блок Юлии Тимошенко” 13 кандидатов в народные депутаты Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЦИК, такое решение комиссия приняла сегодня на заседании, рассмотрев выдержку из протокола третьего этапа межпартийного съезда БЮТ об исключении из списка блока кандидатов в депутаты.
Как объяснили в пресс-службе ЦИК, такое решение было принято в соответствии нормами Закона, по которым избирательный блок, который выдвинул кандидатов в депутаты, включенных в его список, который принял участие в распределении депутатских мандатов, может принять решение об исключении кандидата в депутаты, который по итогам результатов выборов считается неизбранным, из своего избирательного списка в любое время после дня выборов до регистрации этого кандидата как народного депутата Украины в соответствии с частью первой этой статьи.
ЦИК отказала в удовлетворении заявления кандидата в народные депутаты Украины Владимира ШОВКОШИТНОГО, включенного в список БЮТ под №134, о переносе рассмотрения вопроса о его исключении из списка до окончания рассмотрения жалобы в суде.
Напомним, в конце мая межпартийный съезд БЮТ принял решение об исключении 13 кандидатов из блока. Основанием для исключения из списка стала их низкая активность во время выборов. В свою очередь, исключенные апеллируют к тому, что было нарушено их право быть избранными. Вячеслав БИЛОУС и Владимир ШОВКОШИТНЫЙ имели реальные шансы в ближайшем будущем попасть в состав парламента вместо коллег по БЮТ, которые могут стать членами Кабмина.
Печерский районный суд Киева признал законным решение межпартийного съезда БЮТ об исключении из избирательного списка кандидатов в депутаты.