Жовтяк доволен разговором с Президентом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО встретился с Евгением ЖОВТЯКОМ, которого он освободил от должности председателя Киевской областной государственной администрации 24 мая и который оспаривает законность этого увольнения в суде. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Подробностей встречи пресс-служба пока не сообщает.

Сам Е.ЖОВТЯК в телефонном интервью УНИАН рассказал, что встреча, которой он ожидал более месяца, длилась полтора часа.

Как сообщил Е.ЖОВТЯК, во время встречи тема указа о его освобождении и перспектив его последующего возможного пребывания в должности губернатора Киевской области не обсуждалась. “Я настойчиво добивался этой встречи не для того, чтобы говорить об указе и о том, останусь ли я в должности, а для того, чтобы донести до Президента информацию, которая даст ему адекватное представление о развитии и проблемах Киевской области, об усилиях моей команды, которые мы приложили для решения этих проблем”, - заявил Е.ЖОВТЯК.

Он убежден, что “эта информация даст возможность Президенту сделать выводы о том, что именно реально происходит в Киевской области, кто реально работает для людей, а кто под демагогическими лозунгами стремится получить власть в области для удовлетворения собственных интересов”.

При этом Е.ЖОВТЯК отметил: “Если до этой встречи я был убежден, что Президент не получал адекватной информации о реальном состоянии дел в Киевской области, то теперь знаю, что у него такая информация есть, и он может сделать надлежащие выводы”.

“В целом я доволен результатами встречи“, - подытожил Е.ЖОВТЯК.

Справка УНИАН. 27 апреля правительство, возглавляемое Юрием ЕХАНУРОВЫМ, направило Президенту представление о необходимости освобождения Е.ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской ОГА за “ухудшение отдельных показателей социально-экономического развития области”. Е.ЖОВТЯК категорически не согласен с этим, настаивая на том, что ухудшения нет, более того, возглавляемая им Киевская область динамично развивается, в частности, по итогам первого квартала года по совокупности экономических и социальных показателей она вышла на первое место среди областей Украины.

24 мая 2006 года Президент В.ЮЩЕНКО своим Указом освободил Е.ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской областной государственной администрации. Причины освобождения в документе не указаны. Кроме того, в день появления указа Е.ЖОВТЯК находился на больничном после хирургической операции.

Активисты УНП и ряда других партий и общественных организаций области проводили пикетирование возле Секретариата Президента в знак протеста против освобождения Е.ЖОВТЯКА. Сам Е.ЖОВТЯК призвал своих сторонников воздержаться от радикальных действий.

Е.ЖОВТЯК подал административный иск “О признании Указа Президента от 24.05.2006 года противоправным, его отмене и возобновлении на работе” в Киево-Святошинский райсуд, и тот приостановил действие указа до рассмотрения дела по существу. Однако на следующий день этот же суд отменил решение о приостановке президентского указа по заявлению Министерства юстиции.

6 июня суд перенес слушание иска Е.ЖОВТЯКА к Президенту на 16 июня из-за неявки представителей ответчика.

В тот же день Президент сказал, что председатели Луганской и Киевской областных государственных администраций будут назначены на протяжении 7-10 дней.

Все это время Е.ЖОВТЯК добивался встречи с Президентом. 8 июня он рассказал УНИАН, что основная причина его освобождения – “земля в Киевской области, которая с каждым днем становится дороже. И мои противники давно уже пытаются расчистить путь к земельным ресурсам. Мы же пытались этот ресурс использовать для развития области – мы хотели создать в Киевской области самую лучшую в Украине систему образования, здравоохранения, культуры, решить, наконец, жилищные вопросы 50 тысяч семей. Поэтому и стали проводить земельные аукционы, но это многим не понравилось”. Е.ЖОВТЯК подчеркнул, что воюет не за должность, а добивается верховенства закона. “И в действительности нет конфликта между мной и Президентом. Есть конфликт между законами Украины и советниками Президента, которые не читали их, и считают, что любая их прихоть может перерасти в указ, который Президент подпишет. И я надеюсь, что после встречи с Виктором Андреевичем наши отношения станут лучше, чем были когда-либо ранее”, - сказал Е.ЖОВТЯК.