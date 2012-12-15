Рыбак уверяет, что может сказать Януковичу «нет»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Рыбак сказал в эфире «Большой политики».

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли у него собственная политическая позиция, В.Рыбак сказал: «Да у меня есть свое мнение на многие вопросы».

Он рассказал, что будучи «мэром миллионного города» должен был ездить в Киев, чтобы решать финансовые вопросы. «А система была такова - в одну руку сумку брал с водкой, а в другую - с салом, и по кабинетам решать финансовые вопросы». «Не хочу, чтоб так решались вопросы сейчас», - добавил он.

Отвечая на вопрос, может ли сказать В.Януковичу «нет», В.Рыбак подчеркнул: "Нужно знать Януковича. Янукович никогда не насаждает свое мнение. Он всегда говорит: давайте посоветуемся и ищем лучший вариант». «А что касается "нет", я могу сказать, но оно должно быть обоснованным", - добавил В.Рыбак. Как пример, такого спора, он назвал ситуацию, когда в свое время убедил тогда премьер-министра В.Януковича взять Александра Попова в Киев работать в министерство.