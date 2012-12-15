Рыбак: я в дело Тимошенко никогда не вникал

Когда в эфире «Большая политика» журналисты спросили о его отношении к делу Ю.Тимошенко, В.Рыбак ответил: «Это не мой вопрос. Я утром начал работать, а сегодня вечер».

После того как журналисты стали настаивать на ответе, он сказал: «Есть политика, а есть юридическая ответственность. Я считаю, что есть Европейский суд. Вот примет решение Европейский суд - выскажет свое мнение. Я считаю, что правительство Украины должно уважать европейское законодательство. И почему не рассматривают, рассмотрят".

"А все остальное… Я дела не знаю, я в него никогда не вникал и сейчас просто обманывать вас и телезрителей я не буду", - добавил В.Рыбак.