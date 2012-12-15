Рыбак пойдет на день рождения к Азарову

Об этом сказал новоизбранный председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак в эфире программы «Большая политика».

Он сказал: «Если бы Президент здесь был (речь идет о студии - УНИАН), то он точно знает: кто будет и как оно будет. Я только скажу вам, что половина, а может немного больше или меньше, будет изменена».

Рыбак, отвечая на вопрос, было ли выпито по рюмке, когда они с Николаем Азаровым после избрания были у Президента, сказал: «Не было времени, потому что у Президента там была встреча». «У Николая Яновича будет в понедельник день рождения, и я думаю, что он пригласит, а мы же нормальные люди ...»