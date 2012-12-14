Новый председатель ВР обещает поддержать Попова

Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак в эфире программы «Большая политика».

Он отметил: «По результатам первого квартала мы будем пересматривать бюджет, потому столица есть столица, она должна финансироваться лучше чем регион». «Потому что по Киеву вся Европа оценивает, какие мы люди, какое мы государство», - добавил Рыбак.

По его словам, Президент Украины Виктор Янукович в разговоре с ним также отмечал необходимость внесения изменений в бюджет, в частности, увеличить финансирование Киева.

Председатель ВР одобрительно говорит о председателе КГГА Попове и отмечает, что его кандидатуру будет поддерживать на должность мэра Киева. Он отметил, что «Попов - честный, порядочный и совестливый человек», а также, что мэру Киева «надо подновить команду». При этом добавил: «Попов достойная кандидатура, достойный менеджер».