Кличко интригует, что его фракция может увеличиться

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил лидер фракции Виталий Кличко.

«У нас есть основание для того, чтобы говорить о том, что фракция имеет потенциал к увеличению, потому что желание сотрудничать с нами есть у некоторых самовыдвиженцев. И потому я могу сказать, что фракция имеет большой шанс возрасти», - сказал он.

При этом В.Кличко не захотел называть фамилий депутатов, которые могут войти в его фракцию, сославшись на то, что сегодня на депутатов оказывается «бешеное давление» и «их хотят согнать в большинство». В.Кличко отметил, что для создания провластного большинства применяются любые, в том числе грязные, методы: угрозы, подкуп и т.п.

По его словам, давление оказывается и на представителей его фракции.