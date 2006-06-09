Черновецкому доверили еще один пост

Председателем секции больших городов Ассоциации городов Украины избран Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМУ, такое решение принято на заседании секции больших городов АМУ, которая проходит в Днепропетровске.

Напомним, что Днепропетровский городской председатель Иван КУЛИЧЕНКО, который раньше был председателем секции больших городов АМУ, в настоящее время исполняет обязанности президента Ассоциации городов Украины.