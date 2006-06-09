Черновецкому доверили еще один пост
17:59, 09 июня 2006Политика
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Киевский мэр сменил Куличенко
Председателем секции больших городов Ассоциации городов Украины избран Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМУ, такое решение принято на заседании секции больших городов АМУ, которая проходит в Днепропетровске.
Напомним, что Днепропетровский городской председатель Иван КУЛИЧЕНКО, который раньше был председателем секции больших городов АМУ, в настоящее время исполняет обязанности президента Ассоциации городов Украины.
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