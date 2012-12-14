Вице-спикер от Свободы: Мы будем играть на грани фола

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

Кошулинский заявил, что для них принципиальный вопрос - персональное голосование, а не комитеты и должности.

На вопрос, почему они тогда не дожали вопрос о персональном голосовании, и дали избрать спикера и премьера, Кошулинский ответил: "Нельзя за один день все изменить. Но прогресс хороший. Вы видите, что даже тушке не дали проголосовать. Уже не было игры на фортепиано, хотя попытки были. Какие-то минишаги уже дают результат ".

"За эти два дня я увидел, что даже маленькой фракцией в 37 человек можно поломать Конструкцию, которая строилась в течение прошлой каденции", - сказал Кошулинский.

"Свобода" им ... показала - хотите делать таким образом, мы плакать по кулуарах не будем и не будем рассказывать, что ничего не можем. Раз мы сюда пришли, то мы используем все инструменты, которые разрешены нам в соответствии с действующим законодательством. Мы будем играть на грани фола, потому что вы (власть) же играете за пределами правил ", - отметил Кошулинский.

Кошулинский также сказал, что они потребуют принять закон об оппозиции. На вопрос о сотрудничестве в рамках оппозиции Кошулинский ответил, что они находятся в "комфортных паритетных отношениях".