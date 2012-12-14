Оппозиция еще не поделила парламентские комитеты
06:46, 14 декабря 2012Политика
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Оппозиция не достигла договоренности о перераспределении парламентских комитетов между фракциями «Батькивщина», «УДАР» и «Свобода».
Об этом сообщил журналистам лидер «УДАРа» Виталий Кличко, отвечая на вопрос УНИАН, существует ли договоренность о количестве комитетов, которые отойдут каждой из оппозиционных фракций.
«Пока еще о комитетах вопрос не подымался. Мы в последующие дни будем говорить о присутствии в комитетах», - сказал он.
В то же время В.Кличко не захотел отвечать на вопрос, на какое количество комитетов в ВР будет претендовать «УДАР». «Я не хочу сейчас заниматься спекуляциями», - сказал он.
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