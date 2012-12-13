Азаров понял, что в новой Раде можно договариваться

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Николай Азаров на брифинге после утверждения его в должности премьер-министра.

«Сегодня Верховная Рада приняла первые свои конструктивные решения. Был избран председатель ВР и его заместители. Это было результатом компромисса, результатом договоренностей, и это дает надежду, что и в будущей деятельности Верховной Рады найдется место для компромисса, для взаимопонимания и решения сложных задач, которые стоят перед страной», - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что в своем послании Президент Украины определил задачи, которые необходимо будет выполнять в ВР совместно с правительством.

Также Н.Азаров поздравил Владимира Рыбака с избранием председателем ВР. «Я знаю этого человека приблизительно 30 лет. Это, на мой взгляд, наилучший выбор для Верховной Рады. Это человек, который может найти всегда компромиссное решение. Это мудрый человек, это человек с богатым жизненным опытом», - сказал Н.Азаров и пожелал В.Рыбаку успехов, здоровья и всего наилучшего.