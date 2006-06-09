Первый секретарь Политсовета СПУ Иосиф ВИНСКИЙ заявляет, что Соцпартия не будет создавать коалиции с Партией регионов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Социалистической партии Украины.

И.ВИНСКИЙ заявил: "Социалистическая партия Украины видит коалицию в Верховной Раде Украины в составе трех политических сил - СПУ, БЮТ, "Наша Украина". Мы не рассматриваем возможность создания парламентского большинства в другом формате".

Комментируя заявление секретаря Политсовета СПУ Геннадия ЗАДИРКО о том, что затягивание "коалициады" создает угрозу экономической и политической стабильности Украины, а потому на рассмотрение Политсовета СПУ может быть вынесен вопрос о создании коалиции в другом формате, И.ВИНСКИЙ отметил, что "это его личное мнение, которое идет в разрез с позицией Политсовета СПУ”.

В то же время он напомнил, что 6 июня Политсовет СПУ принял решение о том, что “в случае невозможности создания коалиции в демократическом формате, Политисполком СПУ должен подготовить предложения для принятия решения о переходе партии в оппозицию".