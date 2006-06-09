СПУ направится к Партии регионов через 5 дней

Если до 14 июня не будет создана коалиция между БЮТ, “Нашей Украиной” и СПУ, то Политсовет Социалистической партии Украины может рассмотреть вопрос о создании коалиции “в другом формате”. Об этом сообщил в интервью УНИАН секретарь Политсовета СПУ Геннадий ЗАДИРКО.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о возможности рассмотрения вопроса о коалиции с Партией регионов Украины, Г.ЗАДИРКО ответил утвердительно. По его словам, не может продолжаться ситуация с безвластием в Украине, что может привести к “экономическому и политическому коллапсу”. Г.ЗАДИРКО сообщил, что от Партии регионов Украины “поступают сигналы”, что должность председателя Верховной Рады Украины будет закреплена за СПУ.

При этом секретарь Политсовета Соцпартии считает, что заявление о возможности создания коалиции в другом формате не является шантажом со стороны СПУ, в частности, блока “Наша Украина”. Он отметил, что закрепление должности председателя Верховной Рады Украины за СПУ “стало бы балансом для политических сил в Украине”.

Говоря о возможности вынесения вопроса о возможности другого формата коалиции с участием СПУ, если до 14 июня не будет создана демократическая коалиция с участием БЮТ, “Нашей Украиной” и СПУ, Г.ЗАДИРКО сослался на решение Политсовета партии от 6 июня 2006 года, которое размещено на партийном сайте.

В то же время, в этом решении Политсовета СПУ записано так: «Рекомендовать представителям СПУ, которые ведут по поручению Политсовета переговоры о создании Коалиции, ускорить их завершение до 14 июня с.г., ориентировочно”. Также в решении отмечается: “В случае невозможности создания Коалиции в демократическом формате Политисполкому подготовить предложения для Политсовета для принятия решения относительно условий перехода в оппозицию к власти”.