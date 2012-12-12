СМИ: Лавриновича уже почти посадили в кресло главы ЦИК
12:08, 12 декабря 2012Политика
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Ранее его также называли одним из кандидатов в спикеры.
Олександр Лавринович может стать председателем ЦИК
Кандидатуру Александра Лавриновича почти согласовали на должность председателя ЦИК.
Об этом сообщают источники "Украинской правды".
Как известно, ранее Лавриновича также называли одним из кандидатов в спикеры.
Кроме Лавриновича виды на то, чтобы возглавить ЦИК также имели экс-глава ЦИК Сергей Кивалов, а также действующие члены ЦИК от Партии регионов Михаил Охендовский и Татьяна Лукаш.
В мае нынешнему председателю ЦИК Владимиру Шаповалу исполняется 65 лет и он уходит на пенсию.
В последнем интервью "Зеркалу недели" Шаповал не исключил, что кадровые изменения ждут весь состав ЦИК, поскольку в парламент вошли новые политсилы.
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