Ющенко: Визит Буша в Украину отменен

Визит Президента США Джорджа БУША в Украину отменен из-за несформированности органов власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время посещения пятого Международного авиакосмического салона «АвиаСвит-XXI», который проходит в Гостомеле Киевской области.

«При организации любого визита каждая сторона исходит из того, что в стране должен быть работающий парламент, сформированное правительство, потому что подготовка визита – это колоссальная работа структур правительства на уровне министров, на уровне премьер-министра», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Если мы говорим об успешном визите то ли Президента России, или Президента США, или любого другого Президента, безусловно, мы должны говорить о том, что мы должны иметь работающий парламент, работающее правительство», - добавил В.ЮЩЕНКО. Он подчеркнул, что отмена визита Дж.БУША в Украину не является прихотью какой-то из сторон.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что конкретная дата визита не была установлена. «Она (дата) прорабатывалась как с российской стороной, так и с американской стороной, и прорабатывается до сих пор», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что с этими вопросами нужно считаться.

Как сообщал УНИАН, Президент США Дж.БУШ отказался от планов посетить Украину в конце июня, и вместо этого поедет в Венгрию.

По словам пресс-секретаря Белого дома Тони СНОУ, «Президент обязательно посетит Киев. Мы только отсрочили этот визит, и накануне посетим Будапешт. Сейчас не самое удачное время для поездки в Украину. Мы постараемся найти лучшее время».