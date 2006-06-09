Украина сама проведет военные учения в Крыму

Исполняющий обязанности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир ГОРБУЛИН заявляет, что Украина самостоятельно проведет военные учения в Крыму, если ВР не даст согласия на проведение международных учений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом и.о. секретаря СНБО заявил сегодня во время брифинга в Секретариате Президента Украины.

Отметив, что решение СНБО о проведении международных военных учений будет выполняться, если Верховная Рада на это даст согласие, В.ГОРБУЛИН отметил: «но если даже ВР не даст согласие, то Министерство обороны Украины эти учения будет проводить собственными силами – без приглашения военных из других стран».

При этом, отметил В.ГОРБУЛИН, Украина очень много теряет. «Это не вопрос имиджа, это вопрос военной подготовки, и за последние годы это был один из лучших примеров, когда наши военные отрабатывали как командно-штабные учения, так и непосредственно обучались в полевых условиях», - отметил и.о. секретаря СНБО.

Напомним, что 7 июня заместитель министра обороны Леонид ПОЛЯКОВ заявил, что многонациональные военные учения «Си Бриз» будут перенесены в другую страну, если Верховная Рада на даст согласия на допуск иностранных войск на территорию Украины.

По поводу непринятия Верховной Радой Украины решения о допуске вооруженных сил иностранных государств для участия в совместных учениях с ВСУ в этом году на территории Украины Министерством обороны Великобритании принято соответствующее заявление. В нем в частности, говорится, что 7 июня 2006 г. Верховной Радой Украины было принято решение перенести следующее заседание на 14 июня. Таким образом, до тех пор ВР не будет иметь возможности поставить на голосование закон о допуске вооруженных сил иностранных государств для участия в совместных учениях в этом году на территории Украины.

Также в заявлении британского оборонного ведомства отмечается, что, «к сожалению, в сложившихся обстоятельствах, мы договорились с Министерством обороны Украины отложить наши совместные учения военно-воздушных сил “Тугой узел”, которые планировались для проведения в Николаеве в период с 14 до 26 июня. Однако Великобритания и Украина будут продолжать выполнять активную программу сотрудничества в военной области, и мы намерены провести эти учения в будущем, когда на это будет получено соответствующее разрешение парламента Украины».