”Регионалы” довели до сердечного приступа офицера в Феодосии

В Феодосии с сердечным приступом госпитализирован военнослужащий, который по требованию депутатов от Партии регионов открывал вчера контейнеры с грузом, прибывшим на американском корабле «Эдвантидж» для международных воинских учений «Си Бриз 2006» в Крыму.

Об этом УНИАН сообщил директор ООО «Факт-9», таможенный брокер Александр ОСАДЧИЙ, который обслуживает растаможивание военного груза, находящегося на таможенной территории порта Феодосия. Таможенный брокер уточнил, что госпитализирован Александр КЕПА – заместитель начальника штаба воинской части А2272, уполномоченной от Министерства обороны Украины хранить груз.

А.ОСАДЧИЙ не уточнил, какие действия депутатов могли повлиять на состояние здоровья представителя МОУ.

Прояснил ситуацию корреспонденту УНИАН начальник Крымской таможни Евгений САМСОНОВ. По его словам, вчера его вызвали открыть военные контейнеры по требованию депутатов Партии регионов, которые возмущались и утверждали, что якобы среди этого груза есть едва ли не ядерные боеголовки. Е.САМСОНОВ пояснил, что не имел права самостоятельно открыть груз, поэтому вызвал представителя Минобороны Украины как получателя груза, а также таможенного брокера. Начальник таможни уточнил, что депутатам открыли три контейнера нерастаможенного груза – там оказались патроны, не идентифицированная взрывчатка, пистолеты и автоматы для учений.

Е.САМСОНОВ объяснил, что поскольку груз является взрывоопасным, то, согласно нормативам, он перевозится в контейнерах уложенный в один слой. Однако депутаты стали кричать, что контейнеры пустые, будто из них уже что-то вывезли. При этом они поощряли российских телевизионщиков снимать эту сцену на камеры, сказал Е.САМСОНОВ. (УНИАН: согласно информации пресс-службы депутата крымского парламента Нестора ШУФРИЧА, 8 июня во время выступления на митинге в Феодосии он заявил, что власть обманывает и скрывает информацию о реальном состоянии и наполнении контейнеров с американского военного судна. «Несмотря на рассказы работников таможни, которые утверждали, что не вскрывали контейнеры, мы увидели, что на некоторых из них уже были украинские пломбы. После нашего настойчивого требования, чтобы после закрытия их открыли опять и показали нам, то увидели оружие и взрывные материалы. У нас есть подозрение, что после открытия контейнеров значительная часть военного груза уже была перевезена, ведь в контейнерах остались один-два ящика с взрывными устройствами и материалами”, – отметил Н.ШУФРИЧ.)

Как передает корреспондент УНИАН, в общей сложности на таможенной территории порта находится свыше 80 контейнеров, разгруженных с американского корабля. Срок растаможивания груза - 10 дней - истек еще 7 июня. В связи с ситуацией в Феодосии растаможивание будет продолжаться неопределенный срок.

Сегодня воинская часть, которая принимает груз, назначила нового офицера, идентификация груза продолжается в присутствии американских военных офицеров.

Сегодня «Факт-9» и американские военные продолжают идентификацию контейнеров с медицинскими препаратами.