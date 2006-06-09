Горбулин советует Кушнареву вспомнить, чем закончил Робеспьер

Исполняющий обязанности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир ГОРБУЛИН события в Крыму называет “хорошо спланированным спецпроектом” и “апофеозом лицемерия”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Секретариате Президента Украины.

«То, что происходит в Крыму, – это апофеоз лицемерия, фарисейство и просто ложь. Если давать политическую оценку – это хорошо спланированная, подготовленная и, надо признать, что пока неплохо реализовываемая акция, даже спецпроект», - сказал В.ГОРБУЛИН.

Отметив, что сегодня он не может назвать драматургов этой акции, В.ГОРБУЛИН констатировал, что актерами, взявшими на себя главную роль, являются прогрессивные социалисты и коммунисты. Напомнив, что эти политические силы традиционно негативно относятся к отношениям Украина-НАТО и проведению военных учений, В.ГОРБУЛИН отметил: «Но та агрессивность, которая в этот раз присутствует, не имеет прецедента, начиная с 1997 года - когда учения «Си Бриз» проводились впервые».

Относительно заявлений лидера ПСПУ Наталии ВИТРЕНКО, которые она сделала в Москве по поводу крымской ситуации, В.ГОРБУЛИН отметил: «Позиция люмпен-леди, возглавляющей прогрессивных социалистов, не вызывает сомнений, она, по моему мнению, в какой-то степени свой потенциал ненависти исчерпала, и поэтому снова поехала в Москву, чтобы подзарядиться».

В то же время, позицию коммунистов В.ГОРБУЛИН объясняет не столько отстаиванием каких-то принципов, сколько желанием использовать ситуацию, чтобы вернуться к активной политической деятельности.

«А затем к этим актерам, которые были на авансцене, присоединились главные силы в виде представителей Партии регионов», - добавил В.ГОРБУЛИН.

Он отметил, что вчерашние события при участии руководителей Партии регионов «вообще просто не имеют здравой оценки”, и что Евгений КУШНАРЕВ во вчерашних событиях вел себя «минимум как Робеспьер». При этом В.ГОРБУЛИН посоветовал Е.КУШНАРЕВУ вспомнить, как закончил этот исторический персонаж.

Также В.ГОРБУЛИН отметил, что «как старый друг Евгения Петровича я хотел бы ему сказать: подумай – не надо провоцировать события, результаты которых ты не можешь сегодня прогнозировать».

Как сообщал УНИАН, 8 июня в Крым прибыла группа народных депутатов Украины от Партии регионов в составе свыше 20 человек во главе с заместителем лидера фракции этой партии Евгением КУШНАРЕВЫМ.

Выступая на митинге в Феодосии, Е.КУШНАРЕВ заявил, что народные депутаты в порту попробовали ознакомиться с тем, что находится в контейнерах, привезенных американским судном. Однако, по его словам, представители таможни не предоставили депутатам документов, которые бы указывали, что находится в контейнерах.

Е.КУШНАРЕВ также сказал, что несколько контейнеров пустые, и неизвестно, какой груз в них был и где он сейчас находится.