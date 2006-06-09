Туркменбаши отменил авиарейсы в Украину

Единственная в Туркмении государственная авиакомпания «Туркменховайоллари» с 1 июня приостановила регулярные рейсы по маршруту Ашгабад-Киев. Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве транспорта и связи Украины.

По словам собеседника агентства, решение туркменской стороны, возможно, связано с ситуацией, сложившейся в ноябре 2005 года. Тогда полеты из Киева в Туркмению прекратила украинская авиакомпания «АэроСвит», обвинив туркменские власти в "блокировании" ее коммерческой деятельности.

В СМИ сообщается, что туркменская сторона пока не указывает причин приостановки полетов в Украину.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба по надзору и обеспечению безопасности авиации с 17 декабря 2005 г. запретила осуществлять как разовые, так и постоянные авиарейсы по маршруту Ашгабат-Киев-Ашгабат. К такой мере служба была вынуждена прибегнуть в связи с дискриминационными условиями, созданными для украинского перевозчика - «АэроСвита», и нарушением двусторонних обязательств по Протоколу между авиаслужбами обеих стран. В частности, Туркменистан так и не решил проблему конвертации средств в манатах (денежная единица Туркменистана - УНИАН), полученных украинским авиапредприятием от продажи перевозок. С марта т.г. Туркменистан прекратил конвертировать выручку от полетов, полученную в манатах.

Справка УНИАН. Начало сотрудничеству между Украиной и Туркменистаном в области воздушного сообщения было положено 25 февраля 1993 года подписанием соответствующего межправительственного Соглашения.

В январе 1997 года украинские авиационные власти назначили на линию Киев-Ашгабат авиакомпанию «АэроСвит». С туркменской стороны паритетным перевозчиком на маршруте выступила Государственная национальная служба «Туркменховайоллари» имени Президента Туркменистана. Каждое из авиапредприятий выполняло между Киевом и Ашгабатом по одному рейсу в неделю.

Украинская сторона неоднократно предупреждала туркменские авиационные власти о недопустимости блокирования деятельности украинского назначенного перевозчика и о возможном применении санкций, предусмотренных Протоколом.