Украинцы будут получать новый паспорт каждые десять лет

Парламент учел замечания Виктора Януковича относительно того, что человек с религиозными убеждениями может отказаться от нового документа. Однако общую базу данных, куда впишут всех - с формой лица, отпечатками пальцев, имуществом, болезнями и собственной подписью, таки создадут, выяснили журналисты ТСН.

Согласно новому закону, паспорт нового образца будут получать дети, лица, которые в 16 лет впервые получают такой документ, женщины, меняющие фамилию после замужества, все, у кого заканчивается срок действия заграничного паспорта, потерявшие старый паспорт.

Кроме того, паспорт, который обещают выдавать уже с 1 января нового года, изменится до неузнаваемости. Вместо книжечки будет пластиковая карточка с чипом, на который будут записываться самые разнообразные данные: от отпечатков пальца и вплоть до слепка уха. Исчерпывающего перечня в законе нет, есть слова «основные и дополнительные биометрические данные».

Впрочем, вносить такие данные в паспорт будут только по желанию человека. «Хотите, чтобы ваши «пальчики» всегда были при вас - например, для получения визы - зафиксируйте их в паспорте, не хотите - не фиксируйте», - пояснил представитель президента в Раде Юрий Мирошниченко.

Стоит также отметить, что менять внутренний паспорт придется раз в 10 лет. Каждый из них – кроме первого – обойдется в 120 грн. Для поездок за границу нужен будет отдельный паспорт, выдавать который будут также от рождения. Изменять детский документ необходимо будет каждые 4 года.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон №5492-VI «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус».