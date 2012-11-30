Министр юстиции: менять Конституцию на референдуме - нормально

Внесение изменений в разделы действующей Конституции на референдуме является вполне нормальным процессом, если страна в этом нуждается.

Об этом заявил министр юстиции Александр Лавринович в эфире "Шустер Live", сообщает Украинская правда.

"С моей точки зрения, принимать новую Конституцию на референдуме нужно когда у людей складывается просто ситуация непереносимости того, что есть в стране. И нужно обязательно поменять весь строй, с тем чтобы осуществить свое право на установление такой системы, которой хотят все граждане. Если они знают, что они хотят", - уточнил он.

"Для Украины, я считаю, вполне нормальным внесение изменений в действующую Конституцию в те разделы, которые в этом нуждаются. Для референдума здесь нет никаких ограничений. Во все разделы снести изменения и для этого не нужно выписывать полностью новый текст", - заявил министр.

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Как известно, на этой неделе президент Виктор Янукович подписал закон "О всеукраинском референдуме".