Регионал увидела в отчете ПАСЕ о выборах в Украине «абсурдные оценки»

Народный депутат от Партии регионов Елена Бондаренко считает, что отчет Парламентской Ассамблеи Совета Европы по наблюдению за выборами в Украине содержит несколько «откровенно абсурдных и противоречивых оценок».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

«Ознакомившись с отчетом ПАСЕ по наблюдению за выборами в Украине, мы обнаружили немало любопытных нестыковок. Одним из примеров тому является утверждение о том, что выборы в Украине были якобы омрачены недостаточным уровнем соревновательности. Наверное, экспертам ПАСЕ не ведомо, что в парламентской гонке в Украине приняло участие аж 87 партий и 5207 кандидатов. Это много или мало в борьбе за 450 депутатских мандатов?», - поинтересовалась Е.Бондаренко.

По ее словам, в отдельных мажоритарных округах на один мандат претендовали от 30 до 40 кандидатов. «Так много это, или мало? И с чем сравнивали эксперты из ПАСЕ, заявляя о недостаточном уровне соревновательности?», - добавила она.

По мнению Е.Бондаренко, «абсурдности» обнародованному документу придает и тот факт, что в том же самом отчете ниже по тексту ПАСЕ признает, что украинские избиратели все-таки «имели достаточный выбор партий и большое количество кандидатов, что удовлетворило спрос на различные политические взгляды».

«Интересно, чем руководствовались эксперты из ПАСЕ, заявляя, что ситуация в некоторых проблемных избирательных округах (а таких менее, чем 5% от общего количества округов) поставила под сомнение успешность и демократичность украинских выборов в целом? Разумному человеку очевидно, что идеальных выборов не было, нет и, возможно, никогда не будет ни в одной стране мира, поскольку в организации избирательного процесса участвуют тысячи, десятки тысяч, сотни и миллионы людей, а люди имеют свойство ошибаться», - заявила депутат.

По словам Е.Бондаренко, на выборах в Украине были задействованы сотни тысяч наблюдателей, членов участковых комиссий, кандидатов, их доверенных лиц, и вполне естественно, что среди них были и те, кто совершал ошибки. «Проблемных округов оказалось ничтожное количество, и самое главное, что недоразумения, возникшие на них, никак не повлияли на общие итоги выборов, а главное – не исказили волю избирателей», - считает она.

Как заявила Е.Бондаренко, оценки ПАСЕ выглядят еще более абсурдными, если принимать во внимание отчет еще одной не менее известной организации – ОБСЕ, которая также наблюдала за выборами, и по их итогам акцентировала внимание на том, что конкуренция во время избирательной кампании в Украине была очень высокой.

Тем не менее, по убеждению Е.Бондаренко, оценки международных наблюдателей необходимо учитывать и анализировать, кем и с какой целью они даются.

В то же время она уверена, что Украина провела парламентские выборы достойно. «Очень жаль, что отдельных европейских политиков это явно не радует», – сказала Е.Бондаренко.

Как сообщалось, ПАСЕ в своем отчете по результатам выборов в Украине, в частности, констатировала, что парламентская кампания в Украине сопровождалась недостаточным уровнем соревновательности, а нарушения при подсчете голосов в ряде мажоритарных округов подвергают искажению весь избирательный процесс.

Также в отчете содержится призыв к власти Украины провести эффективное расследование нарушений во время выборов в Верховную Раду и наказать виновных.