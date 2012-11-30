Наблюдатели ПАСЕ: Выборы в Украине омрачили неравные возможности и админресурс

Об этом идет речь в заключениях группы наблюдателей, представленных на заседании Постоянного комитета ПАСЕ в Андорре-Ля-Велья.

“Выборы в Украине были омрачены неравными возможностями, что способствовало доминированию основных экономических и финансовых групп, в частности, через злоупотребление административным ресурсом и отсутствие прозрачности в финансировании избирательной кампании и партий, а также благодаря несбалансированному медиа-освещению”, - написано в заключениях временного комитета.

Вместе с тем, наблюдатели ПАСЕ отметили, что избиратели имели возможность выбора из разных партий и большого количества отдельных кандидатов.

Кроме того, в документе отмечается, что сам день голосования прошел спокойно.

В то же время наблюдатели подчеркнули, что ситуация начала ухудшаться во время подсчета голосов, что повлекло значительные задержки в установлении результатов выборов, а также серьезные проблемы, по меньшей мере, в 13-ти мажоритарных округах.

“В этой связи временный комитет выражает свою глубокую обеспокоенность этими нарушениями, которые могли исказить весь избирательный процесс”, - написано в заключениях.

Между тем, наблюдатели положительно оценили тот факт, что в ноябре 2011 года Верховная Рада Украины при одобрении нового закона о выборах учла ряд рекомендаций Венецианской комиссии Совета Европы, а также отметили улучшение качества списков избирателей по сравнению с предыдущими выборами.

Вместе с тем, наблюдатели отметили, что избирательная система, установленная последним законом о парламентских выборах в Украине, не была такой, как рекомендованная Ассамблеей и Венецианской комиссией.

В заключениях наблюдателей также содержится обеспокоенность серьезными проблемами, которые имеют место на каждых выборах в Украине, такими, как злоупотребление административным ресурсом, активное участие чиновников местных и региональных органов власти во встречах с кандидатами, распространение фальшивых газет, которые содержат ошибочную или клеветническую информацию о кандидатах, случаи распространения товаров среди избирателей, что может рассматриваться как непрямая форма подкупа, а также наличие так называемых технических кандидатов и партий.

“Временный комитет убежден, что эти феномены не способствуют построению доверия избирателей к избирательному процессу”, - написано в заключениях.

Наблюдатели также выразили сожаление, что выборы состоялись на фоне заключения двух основных представителей оппозиции – Юлии Тимошенко и Юрия Луценко.

Кроме того, они выразили мнение, что роль денег в избирательной кампании стала еще большей, чем во время последних президентских выборов в 2010 году.

“К сожалению, многие украинцы воспринимают политическую “битву”, скорее, как борьбу между разными кланами и их финансовыми интересами, чем соревнование платформ и идей”, - написано в заключениях.

Наблюдатели ПАСЕ также выразили мнение, что Центральная избирательная комиссия, в целом, действовала удовлетворительно.

“Временный комитет считает, что Парламентская Ассамблея должна продолжать тесное сотрудничество с украинским парламентом и институтами мониторинговой процедуры и Венецианской комиссии с целью решения проблем, выявленных во время парламентских выборов 28 октября 2012 года”, - написано в заключениях наблюдателей ПАСЕ.

Наблюдатели также рекомендовали украинской власти осуществить ряд шагов, среди которых одобрить единый избирательный кодекс, реформировать избирательную систему с тем, чтобы дать возможность малым партиям также быть представленными в парламенте путем улучшения регионального представительства и повышения влияния избирателей на выбор будущих депутатов через внедрение открытых партийных списков.

Кроме того, наблюдатели рекомендуют реализовать рекомендации Группы стран против коррупции относительно усиления прозрачности политических партий и финансирования избирательных кампаний, провести расследование относительно всех обвинений в злоупотреблении административным ресурсом и в других нарушениях, провести эффективное расследование нарушений в мажоритарных округах, в которых результаты выборов не были установлены, осуществить шаги для гарантирования плюрализма в медиа во время избирательной кампании, изучить способы упрощения процедуры подсчета голосов и организовать тренинги для членов избирательных участков, особенно в сельской местности.

“Ассамблея готова помогать Украине в реализации этих важных избирательных реформ”, - написано в заключениях наблюдателей ПАСЕ.