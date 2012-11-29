Киевсовет отпустил Кличко со свитой в ВР
19:05, 29 ноября 2012Политика
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Киевсовет досрочно прекратил полномочия лидера партии «УДАР», председателя одноименной фракции Киевсовета Виталия Кличко и еще шести членов этой фракции в связи с избранием в Верховную Раду Украины.
Герега поблагодарила Кличко за работу
Как передает корреспондент УНИАН, вопрос рассматривался последним на сегодняшнем заседании сессии и был дополнительно внесен в повестку дня.
За рассмотрение проекта этого решения проголосовали 82 из 96 присутствующих в зале депутатов, а за прекращение полномочий представителей «УДАРа» отдали голоса 87 из 96 депутатов.
Таким образом, досрочно прекращены полномочия В.Кличко, Валерия Ищенко, Наталии Новак, Валерия Карпунцова, Романа Романюка, Марии Ионовой и Николай Паламарчука.
Секретарь Киевсовета Галина Герега поблагодарила В.Кличко и его политическую силу за работу.
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