Киевсовет отпустил Кличко со свитой в ВР

Как передает корреспондент УНИАН, вопрос рассматривался последним на сегодняшнем заседании сессии и был дополнительно внесен в повестку дня.

За рассмотрение проекта этого решения проголосовали 82 из 96 присутствующих в зале депутатов, а за прекращение полномочий представителей «УДАРа» отдали голоса 87 из 96 депутатов.

Таким образом, досрочно прекращены полномочия В.Кличко, Валерия Ищенко, Наталии Новак, Валерия Карпунцова, Романа Романюка, Марии Ионовой и Николай Паламарчука.

Секретарь Киевсовета Галина Герега поблагодарила В.Кличко и его политическую силу за работу.