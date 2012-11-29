Кличко убеждает, что «ударовцы» квартир не просили

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам, комментируя появление информации о том, что около 180 депутатов подали заявки на улучшение своих жилищных условий.

«Такую заявку ни я, ни люди нашей фракции не писали. Заявки, которые мы подали, - это предоставление тем депутатам, которые живут за пределами Киева, вдалеке от Киева, на время проведения сессий гостиничных номеров. О квартирах ни одного вопроса с нашей стороны не было», - отметил В.Кличко.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября член рабочей группы по подготовке первой сессии новоизбранного парламента Владимир Макеенко заявил, что около 180 новоизбранных народных депутатов просят поселить их в гостинице парламента. По его словам, «нужно расселить около 180 народных депутатов». «Наша гостиница (речь идет о гостинице «Киев»), кажется, выдерживает где-то 85», - сказал В.Макеенко.