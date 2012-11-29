Кличко убеждает, что «ударовцы» квартир не просили
Лидер партии «УДАР» Виталий Кличко заявляет, что новоизбранные депутаты Верховной Рады от его политической силы не просили себе квартиры.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам, комментируя появление информации о том, что около 180 депутатов подали заявки на улучшение своих жилищных условий.
«Такую заявку ни я, ни люди нашей фракции не писали. Заявки, которые мы подали, - это предоставление тем депутатам, которые живут за пределами Киева, вдалеке от Киева, на время проведения сессий гостиничных номеров. О квартирах ни одного вопроса с нашей стороны не было», - отметил В.Кличко.
Как сообщал УНИАН, 28 ноября член рабочей группы по подготовке первой сессии новоизбранного парламента Владимир Макеенко заявил, что около 180 новоизбранных народных депутатов просят поселить их в гостинице парламента. По его словам, «нужно расселить около 180 народных депутатов». «Наша гостиница (речь идет о гостинице «Киев»), кажется, выдерживает где-то 85», - сказал В.Макеенко.