Макуха: До конца 2013-го приватизируют все облэнерго
15:53, 29 ноября 2012Политика
1214
До конца 2013 года в Украине планируется завершить приватизацию предприятий тепловой генерации и облэнерго.
Макуха проанонсировал переход на новую модель рынка
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Макуха сегодня в ходе встречи премьер-министра Украины Николая Азарова с представителями нефтегазовых компаний Норвегии.
«До конца следующего года мы планируем завершить приватизацию тепловой генерации и облэнерго и приступить к переходу к новой модели рынка двусторонних договоров и балансирующего рынка», - сказал В.Макуха.
Он отметил, что такой переход позволит привлечь инвестиции в развитие этой отрасли.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter