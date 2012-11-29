Макуха: До конца 2013-го приватизируют все облэнерго

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Макуха сегодня в ходе встречи премьер-министра Украины Николая Азарова с представителями нефтегазовых компаний Норвегии.

«До конца следующего года мы планируем завершить приватизацию тепловой генерации и облэнерго и приступить к переходу к новой модели рынка двусторонних договоров и балансирующего рынка», - сказал В.Макуха.

Он отметил, что такой переход позволит привлечь инвестиции в развитие этой отрасли.