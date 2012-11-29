Янукович дал орден Ренату Кузьмину
15:46, 29 ноября 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович издал указ “О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня работников прокуратуры”.
Ренат Кузьмин награжден "За заслуги"
Текст документа размещен на сайте главы государства.
В указе отмечено, что “за значительный личный вклад в развитие правового государства, укрепление законности, защиту конституционных прав и свобод граждан, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм” первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин награждается орденом «За заслуги» II степени, а заместитель генерального прокурора Украины Юрий Демин - орденом «За заслуги» III степени.
В соответствии с указом, медалью «За труд и доблесть» награжден заместитель прокурора Киева Максим Могильницкий и первый заместитель начальника Главного управления Генеральной прокуратуры Украины Николай Гошовский.
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