Янукович дал орден Ренату Кузьмину

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В указе отмечено, что “за значительный личный вклад в развитие правового государства, укрепление законности, защиту конституционных прав и свобод граждан, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм” первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин награждается орденом «За заслуги» II степени, а заместитель генерального прокурора Украины Юрий Демин - орденом «За заслуги» III степени.

В соответствии с указом, медалью «За труд и доблесть» награжден заместитель прокурора Киева Максим Могильницкий и первый заместитель начальника Главного управления Генеральной прокуратуры Украины Николай Гошовский.