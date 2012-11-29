Адвокат говорит, что Луценко плохо

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам после заседания Апелляционного суда Киева.

«Чувствует себя он нехорошо, и больше всего, что нас поражает, это то, что у него снова была медицинская комиссия, снова поставили какие-то диагнозы, и вообще не оказывают ему никакой медицинской помощи, даже той, которую прописали врачи. Это сейчас вызывает у нас наибольшее беспокойство, и мы будем предпринимать определенные действия – будем обращаться в Европейский суд», - сказал И.Фомин.

По его словам, в украинской юрисдикции ничего решить невозможно. «Любые данные, любые факты - их никто не слышит и не хочет на них реагировать», - отметил адвокат.

Как уточнил И.Фомин, по поводу неоказания Ю.Луценко медицинской помощи будет новое обращение в Европейский суд по правам человека.