Из-за Феодосии Крым потерял до 50% путевок

Глава Секретариата Президента Украины Олег РЫБАЧУК считает, что из-за дестабилизации общественно-политической ситуации Крым потерял от 30 до 50% путевок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.РЫБАЧУК заявил сегодня на брифинге в Симферополе.

«Феодосия сегодня стала Меккой политического туризма, - отметил глава Секретариата Президента. - Возможно, политический туризм и дает кому-то дивиденды, но… можно говорить, что уже сегодня Крым утратил приблизительно от 30 до 50% путевок туристов».

По словам О.РЫБАЧУКА, его удивляет позиция политической силы, получившей большинство мест в Верховной Раде АРК и дестабилизирующей ситуацию в автономии (Речь идет о Партии регионов – УНИАН). «Очень небезопасный курс взяла та политическая сила, которая хочет и дальше вести курс на конфронтацию, - заявил руководитель Секретариата главы государства. - То есть, меня удивляет логика тех политиков, которые раскачивают лодку, на которой сидят».

Как сообщал УНИАН, вторую неделю жители Феодосии и представители пророссийских политических сил заблокировали порт, куда зашел американский корабль. На борту корабля - спецтехника и оборудование, подготовленные для усовершенствования тренировочной базы Старокрымского полигона Военно-Морских сил Украины.

8 июня около 20 народных депутатов от Партии регионов прибыли в Крым для участия в антинатовском митинге в Феодосии.

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что "люди в Крыму встали на защиту Конституции и интересов государства".

В то же время председатель Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по рекреационному, санаторно-курортному комплексу и туризму Вячеслав ЗАХАРОВ 6 июня заявив, что российские курортники отказываются от путевок в Крым, опасаясь ситуации, которая сложилась в АРК в связи с подготовкой к проведению международных военных учений «Си Бриз 2006».