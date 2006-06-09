Лазаренко может отправиться в тюрьму 1 августа?

Вынесение в США приговора бывшему главе правительства Украины Павлу ЛАЗАРЕНКО перенесено на 1 августа.

Об этом сообщила секретарь федерального суда города Сан-Франциско Моника ТАТСОН, передает ИТАР-ТАСС.

В частности, по ее словам, намеченное на 9 июня вынесение в Сан-Франциско приговора П.ЛАЗАРЕНКО не состоится – оно отложено. В качестве новой даты вынесения приговора определено 1 августа этого года 10.00 утра по местному времени (20.00 по киевскому времени).

О причинах очередного переноса даты не сообщается.

Как сообщалось, П.ЛАЗАРЕНКО возглавлял правительство Украины в 1996-1997 годах. Он был арестован в США в 1999 году и провел за решеткой в ожидании процесса около 4 лет. В июне 2003 года он был выпущен под залог, а в феврале 2004 года в Сан- Франциско начался процесс по его делу.