Хакеры взломали сервер МАГАТЭ

Как сообщает Радио «Свобода», контакты более 100 специалистов, работающих в этой организации под эгидой ООН, появились на сайте хакера по имени Парасту, что на самом распространенном в Иране языке фарси означает «ласточка».

На этом сайте группа хакеров призвала экспертов, чьи данные были разглашены, провести «открытое» расследование МАГАТЭ относительно ядерной программы Израиля.

В то же время в МАГАТЭ заявили, что принимают «все возможные меры» для защиты своих компьютерных систем и баз данных.

Как передает Радио «Свобода», Израиль, вероятно, владеет ядерным оружием, хотя сам он это не подтверждает, но и не отрицает. В то же время Израиль обвиняет Иран в тайной разработке ядерного оружия. Такие обвинения Тегеран отвергает, однако достаточных доказательств этим утверждениям не предоставляет.