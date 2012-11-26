Министр обороны Израиля неожиданно заявил, что уходит в отставку
12:39, 26 ноября 2012Мир
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Министр обороны Израиля Эхуд Барак сегодня неожиданно объявил о завершении своей политической карьеры.
Эхуд Барак уйдет из политики после следующих выборов
По словам министра Барака, он будет возглавлять министерство до январских выборов, пишет Радио Свобода.
Сегодня в Иерусалиме 70-летний политик заявил, что хочет проводить больше времени с семьей.
Примечательно, что Барак уходит в отставку менее чем через неделю после того, как Израиль и "Хамас" договорились о прекращении огня.
Барак был министром обороны с 2007 года, а в 1999-2001 годах был премьером.
Опросы предсказывали невысокие результаты для партии Эхуда Барака на выборах, намеченных на начало 2013 года. Однако поддержка его политической силы возросла после операции в Секторе Газа.
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