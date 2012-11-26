Министр обороны Израиля неожиданно заявил, что уходит в отставку

По словам министра Барака, он будет возглавлять министерство до январских выборов, пишет Радио Свобода.

Сегодня в Иерусалиме 70-летний политик заявил, что хочет проводить больше времени с семьей.

Примечательно, что Барак уходит в отставку менее чем через неделю после того, как Израиль и "Хамас" договорились о прекращении огня.

Барак был министром обороны с 2007 года, а в 1999-2001 годах был премьером.

Опросы предсказывали невысокие результаты для партии Эхуда Барака на выборах, намеченных на начало 2013 года. Однако поддержка его политической силы возросла после операции в Секторе Газа.