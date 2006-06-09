В Донецкой области отравили детей в детсаду

8 июня в селе Николай-Поле Константиновского района Донецкой области из детского сада "Аист" в инфекционное отделение городской больницы г. Дружковка с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 16 детей в возрасте от 2 до 5 лет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, предварительная причина заболевания - употребление некачественных продуктов питания. Состояние хода заболевания средней тяжести.

В очаге заболевания специалистами районной СЭС проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.

Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС Украины в Донецкой области.