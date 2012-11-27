Кожемякин не видит улучшения состояния здоровья Тимошенко

Об этом он сказал, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН в Харькове о состоянии здоровья Ю.Тимошенко сегодня после встречи с ней в Центральной клинической больнице «Укрзализныци».

«Физическое состояние с того момента, когда я был у нее в последний раз, не улучшилось», - сказал А.Кожемякин.

Говоря о настроении Ю.Тимошенко, у которой сегодня день рождения, А.Кожемякин сказал: «Настроение, как всегда, у Юлии Владимировны, оптимистичное, ведь человек празднует свой день рождения и видит такую поддержку людей, даже находясь в таких условиях, в условиях тюрьмы».

На вопрос сторонников Ю.Тимошенко о ее состоянии после прекращения голодовки А.Кожемякин ответил, что «она выходит из ситуации, и, я так понимаю, по программе, которую ей предложили немецкие врачи».

А.Кожемякин сообщил, что его сегодняшняя встреча с Ю.Тимошенко длилась 30 минут. После него с Ю.Тимошенко около 15 минут общался адвокат Сергей Сас.

Кроме того, сказал А.Кожемякин, Ю.Тимошенко также посетил сегодня ее защитник Сергей Власенко, которому она поручила зачитать благодарственное письмо своим поклонникам, которые у больницы поздравляли ее с днем рождения.

При встречах, сказал А.Кожемякин, присутствовала Евгения Тимошенко, которой было разрешено в течение трех дней побыть у матери. «Женя постоянно целый день находится с матерью, вечером она идет домой, там она не находится», - сказал А.Кожемякин.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове возле Центральной клинической больницы «Укрзализныци» состоялись мероприятия по случаю дня рождения Ю.Тимошенко, которой исполнилось 52 года.

Прибыли к Ю.Тимошенко в больницу, но не встречались с ней, около 30 народных депутатов. Среди них - Арсений Яценюк, Александр Турчинов, Борис Тарасюк, Сергей Соболев, Вячеслав Кириленко, Александра Кужель, Юрий Одарченко, Сергей Терехин, Роман Забзалюк, Ирина Луценко и другие.