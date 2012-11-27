Тимошенко сегодня «почувствовала себя счастливой»

Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко поблагодарила свою семью, друзей, защитников и сторонников за поздравления с днем рождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батьківщина», в благодарности говорится: «Первые люди, которые пришли ко мне сегодня утром в тюремную палату, сообщили мне, что возле больницы собрались вы, мои родные! Собрались с цветами и поздравлениями. Эта новость согрела мне душу, укрепила мои силы и прибавила уверенности. Уже утром я знала, что благодаря вам я не буду одинокой, изолированной от жизни и света в этот день. Сегодня благодаря вам я в кругу родных для меня людей, которые с уважением и любовью приехали меня поздравить».

«Казалось бы, что в тюрьме нельзя быть счастливой и спокойной, но сегодня особенный день, потому что в ваших объятиях, чувствуя теплоту ваших душ, я чувствую себя уютно и счастливой. Я знаю, что вы понимаете смысл и цель нашей общей борьбы. Понимаете искренность и преданность моего служения. Знаю, что вы думаете и чувствуете так же, как думаю и чувствую я. Родство, открытость наших сердец являются той силой, которая уже изменяет нашу страну к лучшему, - это уже дает добрую надежду для большинства людей и преумножает страх в рядах оккупантов», - заметила Ю.Тимошенко.

«Мы с вами сильные не потому, что прячемся за бетонными заборами, вооруженным «Беркутом», продажными судьями или сфальсифицированными выборами. Мы с вами сильные нашей верой в Господа, любовью к людям, способностью простить, жертвенным служением своей родной земле, своей великой стране. И это единственный верный путь, который нельзя разрушить насилием, агрессией, обманом или фальсификациями», - заявила она.

Ю.Тимошенко отметила: «Я уже вижу, как над Украиной встает солнце, я уже чувствую, как уверенность возвращается шаг за шагом в дома украинских семей. Я знаю, что Украина и наша жизнь уже скоро изменятся и станут более ценными, более красивыми и настоящими. Как бы ни «расцветало» зло, каким бы угрожающим и уверенным ни было, – оно уже исчезает, ему уже наступает конец, потому что против веры, против любви, против преданности зло бессильно. Чем больше честных и уверенных в своей правоте людей, таких как вы, мои родные, восстанет против несправедливости, тем быстрее мы будем праздновать становление и возрождение нашей новой жизни и святой Украины».

«Я не могу сейчас вас увидеть, я не могу принять из ваших рук море цветов, которые вы мне подарили, мне даже запретили подходить к окну и подавать вам любые сигналы… Но я знаю, что вы со мной и в горе, и радости. Я слышу каждое ваше слово, я чувствую каждую вашу эмоцию и каждый призыв души! Я благодарю Бога и каждого из вас, что вы у меня есть, что рядом со мной моя мужественная семья, что вы со мной. Благодарю, что вы нашли время и вдохновение и посетили меня сегодня. Благодарю, что вы готовы бороться и побеждать. Я очень вас люблю, и до последнего вздоха буду вам служить! Всегда буду помнить, через какие тяжелые испытания мы с вами прошли, в какие сложные времена мы не уступили и не сдались. В будущем мы обязательно будем об этом помнить и ценить наши победы, которые уже на пороге», - отметила Ю.Тимошенко.