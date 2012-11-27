Порошенко не подавал заявление об отставке

Как предает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

"Президент не подписал мое заявление об увольнении, потому что я его не писал", - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов.

На уточняющий вопрос, будет ли он писать заявление, П.Порошенко сказал: "Когда решение будет принято, вы об этом узнаете".

Как сообщал УНИАН, П.Порошенко на парламентских выборах был избран народным депутатом Украины в мажоритарном округе № 12 (Винница), за него проголосовали 71,52% избирателей.

5 ноября в эфире телеканала ICTV П.Порошенко заявил, что пойдет работать в Верховную Раду. «Я, конечно, буду в парламенте, потому что я очень уважаю волеизъявление почти 74-х тысяч винничан. Я горжусь, что я как самовыдвиженец набрал наибольшее количество голосов, и перед каждым избирателем я чувствую ответственность», - подчеркнул П.Порошенко.

При этом он отметил, что не будет ни в большинстве, ни в оппозиции.