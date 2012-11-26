Послам США и ЕС для разговора с Луценко дали три часа

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Народной самообороны”.

Д.Теффт и Я.Томбински прибыли в колонии после 9.00, а сама встреча должна была начаться в 10.00. В то же время в пресс-службе не уточнили, какие именно вопросы будут в повестке дня. При этом на встречу отведено 3 часа.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября стало известно, что оба посла получили разрешение на встречу с Ю.Луценко от Государственной пенитенциарной службы Украины.