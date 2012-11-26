Послам США и ЕС для разговора с Луценко дали три часа
10:42, 26 ноября 2012Политика
1288 0
Посол США в Украине Джон Теффт и глава Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбински встретятся в Менской исправительной колонии в Черниговской области с экс-министром внутренних дел Юрием Луценко.
У Луценко сегодня будут высокие гости
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Народной самообороны”.
Д.Теффт и Я.Томбински прибыли в колонии после 9.00, а сама встреча должна была начаться в 10.00. В то же время в пресс-службе не уточнили, какие именно вопросы будут в повестке дня. При этом на встречу отведено 3 часа.
Как сообщал УНИАН, 23 ноября стало известно, что оба посла получили разрешение на встречу с Ю.Луценко от Государственной пенитенциарной службы Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter