Президента украинского студдвижения не пустили в Беларусь

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, на своей странице в Twitter она написала, что направлялась в Беларусь для встреч со студенческими активистами. «Меня сняли с поезда в Минск и депортировали в Украину, огласив, что въезд на территорию Республики Беларусь мне запрещен... Наверное, мы все же делаем что-то верно», - считает Е.Щепетильникова.

Как сообщает интернет-ресурс «Товарищ.online», Е.Щепетильникова не смогла пересечь белорусскую границу на поезде «Киев – Минск»: белорусские пограничники объявили ей о запрете въезда на территорию Беларуси.

Причины отказа во въезде сотрудники пограничной службы не озвучили. При этом в течение около часа Е.Щепетильниковой задавали вопросы о цели ее приезда в Беларусь. 3,5 часа ее продержали в помещении пограничной службы, а утром она была отправлена электричкой до станции Горностаевка со штампом о депортации в билете.

Справка УНИАН. Е.Щепетильникова является тренером по вопросам студенческого самоуправления, она выступала членом экспертной команды Европейского союза студентов и Совета Европы в ходе визита в Беларусь в 2010 году и уже два года работает в рабочей группе Европейского союза студентов по вопросам развития студенческого движения в Беларуси.