Москаль думает, что новый УПК вернется Януковичу бумерангом

Рядовой украинец станет заложником нового Уголовно-процессуального кодекса.

Об этом в интервью Gazeta.ua сказал народный депутат Геннадий Москаль, комментируя введение в действие нового Уголовно-процессуального кодекса.

По словам парламентария, новый УПК вводит такую ​​систему, суды и правоохранительные органы будут завалены делами разного рода, а приоритеты среди них выставлены не будут, как это было раньше. "Каждый человек может стать заложником нового УПК, если он чем-то не понравился власти или начальнику милиции, его заместителю, или прокурору и т.д. Люди станут заложником судов", - подчеркнул он.

Нардеп убежден: от нового УПК власть только проиграет, поскольку уже через несколько месяцев и правоохранители, и сотрудники судебной системы, и обычные граждане поймут, что этот кодекс не может работать в украинских реалиях и только ухудшает жизнь.

"Вопрос стоял в одном, будет ли защищен новым УПК "маленький украинец" или нет, потому что вроде бы для этого и делалось. Но именно о простом украинце в кодексе сказаны две строчки, - подчеркнул он. - От этого, я думаю, власть проиграет, а не выиграет. Потому что абсолютно критика этого кодекса не будет сейчас, она будет через 3-4 месяца. Это будет общенациональная критика, когда кодекс начнет набирать обороты ".

Москаль считает, что в необходимости такого поспешного введения УПК президента убедили, но скоро он сам поймет, что это ошибка.

"Власть говорила об УПК как о своем достижении, потому что не было других реформ в государстве и, соответственно, не о чем больше говорить. И в этом убедили президента, - отметил он. - Президент был самым ярым лоббистом этого законопроекта. Однако через три- четыре месяца он получит бумеранг и пойдут "разборки" в своем окружении ".

Новый Уголовно-процессуальный кодекс вступил в силу 20 ноября.