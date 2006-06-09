Буш намекает, что его отпугнули антинатовские митинги

Президент США Джордж БУШ считает, что сейчас не самое лучшее время для его визита в Украину.

Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Тони СНОУ на брифинге 8 июня в Вашингтоне, стенограмма которого размещена на официальном сайте Белого дома.

«Президент обязательно посетит Киев. Мы только отсрочили этот визит и накануне посетим Будапешт. Сейчас не самое подходящее время для поездки в Украину. Мы постараемся найти лучшее время», - сказал Т.СНОУ.

Пресс-секретарь также уточнил, что визиту Дж.Буша в Венгрию будет предшествовать его участие в саммите США-Евросоюз, который состоится 22 июня в Вене (Австрия). «В Будапеште Президент примет участие в праздновании 50-летия Венгерской революции», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Президент США Дж.БУШ отказался от планов посещения Украины в конце июня и вместо этого поедет в Венгрию. Вместе с тем, ранее планы Президента США посетить Киев официально не декларировались, однако о них прессе рассказали сотрудники Белого дома.