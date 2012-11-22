Новых депутатов уже набралось почти на пол-ВР

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения были приняты сегодня на заседании ЦИК.

В частности, ЦИК зарегистрировала четырех народных депутатов, которые баллотировались в парламент по избирательному списку Партии регионов, в том числе Владимира Бойко (№ 7 в списке) и Нестора Шуфрича (№ 27).

Временные удостоверения народных депутатов получат также 19 представителей ВО «Батькивщина», которые баллотировались по партийному списку, в том числе Андрей Кожемякин (№ 13), Григорий Немыря (№ 7), Юрия Одарченко (№ 25), Андрея Парубий (№ 21), Сергей Соболев (№ 8), Валерий Сушкевич (№ 35), Борис Тарасюк (№ 9) и Николай Томенко (№ 10).

Кроме того, ЦИК зарегистрировала народными депутатами двух представителей ВО «Свобода» - Олега Махницкого (№ 21 в списке) и Руслана Кошулинского (№ 12).

Также ЦИК зарегистрировала 26 народных депутатов, которые были избраны в одномандатных избирательных округах как партийные выдвиженцы или самовыдвиженцы, в том числе трех от ВО «Батькивщина», 12 – от Партии регионов, по одному от партий «Единый центр» и ВО «Свобода», а также 9 самовыдвиженцев.

В частности, временные депутатские удостоверения получат Оксана Калетник (самовыдвижение, округ № 16, Винницкая область), Игорь Шкиря (Партия регионов, округ № 52, Донецкая область), Павел Балога (партия «Единый центр», округ № 71, Закарпатская область), Сергей Мищенко (самовыдвижение, округ № 98, Киевская область), Виталий Чудновский (самовыдвижение, округ № 90, Киевская область), Виктор Бондарь (самовыдвижение, округ № 191, Хмельницкая область), Дмитрий Андриевский («Батькивщина», округ № 222, Киев), Леонид Емец («Батькивщина», округ № 221, Киев) и Андрей Ильенко (ВО «Свобода», округ № 215, Киев).

Таким образом, по состоянию на 22 ноября ЦИК зарегистрировала 218 из 445 народных депутатов, избранных на выборах 28 октября.