Луценко просит суд отменить приговор двум бывшим сотрудникам МВД

О.Павленов и В.Тарасенко вместе с ним осуждены по делу об организации незаконной слежки за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентином Давыденко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.Луценко заявил, давая объяснения в поддержку своей жалобы на приговор по этому делу.

«Прошу у вас не о себе – я уверен, что защищу себя в Европейском суде. Меня интересует специальный аспект по этому делу: неужели для того, чтобы судить Луценко по политическим мотивам, а скорее закрыть зад облажавшейся прокуратуре, нужно этих двух людей, которые 20 лет честно работали в погонах в Департаменте уголовного розыска, сделать козлами отпущения? Ну, сижу я уже! Но снимите с них клеймо», - сказал он.

Обращаясь к судьям, Ю.Луценко добавил: «Вы делаете сейчас не для Луценко, а для Украины, есть или нет в ней правовая система. Уважаемый суд, будьте в этой ситуации хотя бы немного патриотами Украины, если не судьями, измените этот абсурд, который написала судья Печерского суда Медушевская».

Ю.Луценко отметил, что до сих пор ни постановление прокуратуры, ни решение суда, которым было дано разрешение на прослушивание каналов связи В.Давыденко, никто не обжаловал.

Он напомнил, что инициатива проводить соответствующие оперативно-розыскные мероприятия исходила не от него, не от В.Тарасенко или О.Павленова, а это было предусмотрено планом действий следственной группы Генеральной прокуратуры в рамках расследования дела об отравлении кандидата в президенты Виктора Ющенко.

Вместе с тем Ю.Луценко выразил уверенность, что все это дело было необходимо исключительно для того, чтобы осудить его.

Как сообщал УНИАН, 17 августа 2012 года Ю.Луценко был приговорен к 2 годам ограничения свободы по делу об организации незаконной слежки за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ В.Сацюка В.Давыденко во время расследования отравления кандидата в Президенты В.Ющенко.

Кроме того, суд приговорил других обвиняемых по этому делу, бывших сотрудников МВД В.Тарасенко и О.Павленова к выплате 8,5 тыс. грн штрафа.