Счетная палата поймала Минрегион на нецелевом использовании денег

Счетная палата Украины провела аудит использования средств Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины и выяснила, что за 2011 год и I полугодие 2012 года министерство получило 2,7 млн грн на обслуживание 12 автомобилей (при правительственном лимите в 8 автомобилей), из которых семь использовались в частных целях сотрудников. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Счетной палаты.

Как сказано в сообщении, это не единственный случай неэффективного использования бюджетных ассигнований, выделенных Минрегиону в указанный период. В частности, коммунальное обслуживание ведомственных зданий осуществляли два государственных предприятия, созданных министерством. Однако определенные договорами объемы затрат на предоставляемые услуги не были подтверждены никакими расчетами, а количественные показатели потребления услуг не обсчитывались. При этом министерство потратило почти 2 млн грн бюджетных средств на возмещение этим предприятиям суммы плановой прибыли, включенной в стоимость услуг, административные расходы и НДС.

По выводам Коллегии Счетной палаты, на результаты деятельности Минрегиона и эффективность использования бюджетных средств негативно повлияли длительная реорганизация министерства и несовершенство действующего законодательства. В частности, численность управленческого аппарата министерства за время организационных и структурных изменений сократилась на 26%, при этом расходы на оплату труда уменьшились лишь на 11,8%, а сэкономленные финансовые ресурсы были использованы на повышение размеров премий, ежемесячные доплаты отдельным категориям работников, не предусмотренные действующим законодательством. Объемы других текущих и капитальных расходов Минрегиона, согласно сообщению пресс-службы Счетной палаты, определялись при отсутствии должных экономических расчетов и обоснований. Как следствие, в конце 2011 года в государственный бюджет было возвращено 6,6 млн грн неиспользованных средств.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Кабинет министров Украины инициировал расширение полномочий Счетной палаты по контролю за использованием и поступлением бюджетных средств. Внесение соответствующих изменений в Конституцию предусмотрено обязательствами Украины перед Европой в части борьбы с коррупцией и будет способствовать созданию надлежащего финансового контроля.