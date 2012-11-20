Верховная Рада разошлась до 4 декабря
19:41, 20 ноября 2012Политика
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Вечернее заседание Верховной Рады Украины закрыто.
Литвин закрыл предпоследнее заседание этой ВР
Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир Литвин напомнил, что следующее заседание парламента нынешнего созыва состоится 4 декабря, «если не будет других обстоятельств».
Он сообщил, что в остальные дни на текущей неделе народные депутаты будут работать в комитетах и фракциях.
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