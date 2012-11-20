Верховная Рада разошлась до 4 декабря

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир Литвин напомнил, что следующее заседание парламента нынешнего созыва состоится 4 декабря, «если не будет других обстоятельств».

Он сообщил, что в остальные дни на текущей неделе народные депутаты будут работать в комитетах и фракциях.