Верховная Рада разошлась до 4 декабря

19:41, 20 ноября 2012
Политика
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Вечернее заседание Верховной Рады Украины закрыто.

Литвин закрыл предпоследнее заседание этой ВР

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир Литвин напомнил, что следующее заседание парламента нынешнего созыва состоится 4 декабря, «если не будет других обстоятельств».

Он сообщил, что в остальные дни на текущей неделе народные депутаты будут работать в комитетах и фракциях.

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