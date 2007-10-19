Круглый стол: «Возвращение Юлии Тимошенко в исполнительную власть: реалии и прогнозы»

19 октября в 13-00 состоится круглый стол на тему: «Возвращение Юлии Тимошенко в исполнительную власть: реалии и прогнозы». Участники: народные депутаты Сергей Гмыря (КПУ), Тарас Черновол (Партия Регионов), Владимир Полохало (БЮТ), Вячеслав Коваль («Наша Украина – Народная самооборона»), политолог Вадим Карасев ( ул. Станиславского, д.3, к.50, РИА “Новости”). Телефоны: 279-56-35, 279-87-73. Вход по редакционным удостоверениям.

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