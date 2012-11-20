Литвин: если Кабмин не внесет бюджет, 4 декабря - прощальное заседание

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин перед принятием решения о внесении изменений в календарный план работы ВР.

В частности, за изменение календарного плана последней сессии ВР текущего созыва проголосовали 236 народных депутатов из 364, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, решено, что сегодня парламент будет работать в пленарном режиме до завершения рассмотрения всех вопросов, внесенных в повестку дня.

С 21 по 23 ноября вместо пленарных заседаний депутаты будут работать в комитетах и фракциях.

В то же время 4 декабря состоится пленарное заседание.

Перед принятием соответствующего решения категорически против этого графика работы выступил внефракционный народный депутат Олег Ляшко.

«Что, выборы закончились и вы наработались?», - спросил он.

По его словам, Верховная Рада Украины должна работать и дальше в пленарном режиме, и рассмотреть ряд законопроектов, в частности, по его словам, нужно сделать все, чтобы не допустить введения 15% налога на продажу валюты.

Он отметил, что такие предложения власти являются, в первую очередь, предложениями для избирателей, которые голосовали за Партию регионов.

«Бачили очі, що купували, а тепер їжте і не подавіться» (А теперь пеняйте на себя) - сказал О.Ляшко.