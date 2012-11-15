Совет безопасности ООН собрался на экстренное заседание

Об этом сообщаетРБК.

Встреча носит закрытый характер. Слово будет предоставлено представителям в ООН от Израиля и Палестины.

Генсек ООН Пан Ги Мун уже высказал премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху свою обеспокоенность сложившимся в палестинском анклаве положением и подчеркнул, что ожидает от Израиля "взвешенной реакции".

Действия Израиля в секторе Газа осудили премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган и политическое крыло организации "Братья-мусульмане" - правящая в Египте Партия свободы и справедливости.

В то же время президент США Барак Обама в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Беньямину Нетаньяху сообщил, что США поддерживают действия Израиля, направленные на самооборону.

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас ранее добился от Лиги арабских государств рассмотрения ситуации вокруг сектора Газа на экстренном заседании организации 17 ноября.

В знак протеста против действий Израиля из Тель-Авива был отозван посол Египта. Израильскому послу в Каире была вручена нота, в которой МИД Египта выражает решительный протест против агрессивных действий Израиля в секторе Газа.

Как сообщалось ранее, в рамках операции "Столп обороны", которую Израиль проводил в ответ на ракетные удары по своей территории, был ликвидирован один из лидеров "Хамас" Ахмед Джабари, которого его соратники называли символом сопротивления.

В ответ на эту акцию группировка "Хамас" пообещала "предать израильские города огню" и использовать террористов-смертников. По израильскому городу Беэр-Шева спустя несколько часов после ликвидации А.Джабари было выпущено по крайней мере 60 ракет, как сообщают израильские СМИ.

Израиль объявил о сборе резервистов для возможной наземной операции в секторе Газа. По словам премьер-министра страны Б.Нетаньяху, армия Израиля в случае надобности готова к военному вторжению в этот контролируемый группировкой "Хамас" район.